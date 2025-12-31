Nel 2026 fumare sarà più caro | ecco quanto pagherai in più per il tuo pacchetto di sigarette

A partire dal 1° gennaio 2026, il costo delle sigarette subirà un aumento, rendendo più oneroso il consumo di prodotti del tabacco. Questa modifica riguarda sia le sigarette tradizionali sia i dispositivi elettronici, con l’obiettivo di incentivare la riduzione del consumo. Ecco quali saranno le nuove tariffe e quanto aumenterà il prezzo di un pacchetto di sigarette.

Dal 1° gennaio 2026, accendere una sigaretta o utilizzare dispositivi elettronici diventerà sensibilmente più costoso. La nuova Legge di Bilancio ha infatti dato il via libera a una strategia di rincari programmati che si svilupperà nell'arco di un triennio. L'obiettivo del Governo è duplice: da un lato disincentivare il consumo di tabacco per motivi di salute pubblica, dall'altro rimpinguare le casse dello Stato con un gettito extra stimato in 1,5 miliardi di euro. Per chi fuma le classiche "bionde", l'aumento non sarà immediato e drastico, ma costante. Il meccanismo scelto agisce sulle accise specifiche, ovvero la quota fissa di tasse che si paga sul peso del tabacco.

