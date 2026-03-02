Il Tolentino ha completato la pratica Montegranaro nella partita giocata a Montegranaro. La formazione titolare include Roberto, Fontana, Tizi con Romitelli subentrato al 36’ del secondo tempo, insieme a Strano, Giandomenico con Nunes De Melo entrato al 39’ della ripresa, Tomassetti, Diouane con Salvucci in campo al 29’ del secondo tempo, Tortelli, Moscati, Rozzi e Lovotti sostituito da Papini al 43’ del secondo tempo.

MONTEGRANARO 0: Roberto, Fontana, Tizi (36’ st Romitelli), Strano, Giandomenico (39’ st Nunes De Melo), Tomassetti, Diouane (29’ st Salvucci), Tortelli, Moscati, Rozzi, Lovotti (43’ st Papini). All Passarini MONTEGRANARO: Taborda, Chimezie (36’ st Santoro), Stortini, Gomis (24’ st Chrisantus), Capodaglio, Alidori, Evangelisti (11’ st Mangiacapre), Vessella (1’ st Iuvalè), Cani (1’ st Perri), Tonuzi, Albanesi. All Urbinati Reti: 15’ pt Tizi, 23’ pt Strano Arbitro: Pappalardo di Crema Note: Spettatori: 700. Ammoniti: Gomis, Tomassetti. Corner: 4-3 Recupero: 2’ pt, 3’ st Successo prezioso per il Tolentino, che affonda il Montegranaro con due reti nella prima frazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Tolentino sbriga la pratica Montegranaro

L’Olimpia sbriga la pratica Cremona: adesso testa alla Coppa ItaliaCremona, 15 febbraio 2026 – Fa il suo dovere l’Olimpia Milano nel derby contro Cremona con una facile vittoria al PalaRadi per 67-86 gestendo la...

Milano sbriga la pratica Olympiacos: Pietrini alza il motore, Egonu concretizza e quarti di Champions LeagueLa partita odierna ha ben poco da dire: le rosablù hanno preso le redini del gioco nelle battute iniziali dei tre set, hanno allungato in maniera...