Il Testamento di Ann Lee | Amanda Seyfried è la leader degli Shaker nel nuovo trailer del film di Mona Fastvold

Searchlight Pictures ha rilasciato il nuovo trailer de Il Testamento di Ann Lee, l’atteso biopic che debutterà nelle sale italiane il 12 marzo 2026. A vestire i panni di Ann Lee è la candidata all’Oscar® Amanda Seyfried, che interpreta una figura rivoluzionaria per l’epoca: una leader capace di predicare l’uguaglianza sociale e di genere in un’America ancora in formazione. Il film esplora l’estasi e il tormento di una missione utopica che ha sfidato le convenzioni del tempo. “Ann Lee è stata una leader religiosa femminista ribelle completamente ignorata dalla storia” ha dichiarato la regista Mona Fastvold. “Questo film è un omaggio al suo sogno e al silenzio che ora lo circonda. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Amanda Seyfried, la lavorazione per The Testament of Ann Lee ha richiesto un anno e soli 34 giorni di ripreseLa star di Mamma mia! e Jennifer's Body ha approfondito il periodo di lavoro che ha portato alla realizzazione del film di Mona Fastvold.

THE TESTAMENT OF ANN LEE: Amanda Seyfried, Thomasin McKenzie, Lewis Pullman & Mona Fastvold

Il testamento di Ann Lee, il trailer ufficiale del film [HD]Regia di Mona Fastvold. Un film con Amanda Seyfried, Lewis Pullman, Christopher Abbott, Thomasin McKenzie, Tim Blake Nelson. Da giovedì 12 marzo al cinema. mymovies.it

