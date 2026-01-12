La Mummia | Il teaser trailer italiano del film di Lee Cronin

Ecco il testo richiesto: Il teaser trailer italiano de *La Mummia*, diretto da Lee Cronin, presenta una nuova interpretazione del celebre mostro dell’horror. Dopo il successo de *La Casa – Il Risveglio del Male*, il regista propone una versione moderna e inquietante di un classico del genere, mantenendo intatta la tensione e l’atmosfera oscura che caratterizzano questa figura iconica.

Dopo il successo travolgente de La Casa – Il Risveglio del Male, Lee Cronin si appresta a spaventare il pubblico stavolta con La Mummia, una rilettura moderna, oscura e audace di uno dei mostri classici più amati dell’horror. Il teaser trailer italiano, appena diffuso da Warner Bros., è già un pugno nello stomaco: atmosfere desertiche soffocanti, un senso di mistero opprimente e un ritorno che non porta gioia, ma terrore puro. La storia del nuovo “ La Mummia ” segue una famiglia distrutta dal dolore: otto anni fa la figlia di un giornalista è scomparsa nel deserto senza lasciare traccia. Quando sembra riapparire dal nulla, il ricongiungimento che tutti sognavano si trasforma in un incubo a occhi aperti. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

