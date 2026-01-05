Amanda Seyfried ha dedicato un anno di lavoro alla realizzazione di The Testament of Ann Lee, con un totale di 34 giorni di riprese. La protagonista di Mamma Mia! e Jennifer's Body ha condiviso dettagli sul processo di produzione del film diretto da Mona Fastvold, evidenziando l’impegno richiesto per portare a termine questa importante fase del progetto.

La star di Mamma mia! e Jennifer's Body ha approfondito il periodo di lavoro che ha portato alla realizzazione del film di Mona Fastvold. Amanda Seyfried interpreta la leader spirituale Ann Lee nel nuovo film di Mona Fastvold, The Testament of Ann Lee, e nel corso di una recente intervista ha spiegato il lavoro di preparazione al personaggio protagonista nel film. L'attrice ha impiegato ben 12 mesi di preparazione alla performance nel film, anche perché il tempo effettivo di riprese sul set era limitato a soltanto 34 giorni e non potevano essere ammessi ritardi di produzione. La preparazione di Amanda Seyfried per The Testament of Ann Lee "Mona Fastvold ha una squadra dei migliori artigiani nei rispettivi campi" ha spiegato Seyfried "Tutti i capi . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amanda Seyfried, la lavorazione per The Testament of Ann Lee ha richiesto un anno e soli 34 giorni di riprese

Leggi anche: Amanda Seyfried diventa una leader religiosa nel trailer di The Testament of Ann Lee

Leggi anche: Il Testamento di Ann Lee: il trailer italiano ufficiale del film con Amanda Seyfried

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Amanda Seyfried, la lavorazione per The Testament of Ann Lee ha richiesto un anno e soli 34 giorni di riprese - e Jennifer's Body ha approfondito il periodo di lavoro che ha portato alla realizzazione del film di Mona Fastvold. movieplayer.it