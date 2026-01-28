Conte a Prime | Abbiamo 13 giocatori di movimento una situazione che mai nessuno ha vissuto! Ecco cosa ho detto ai ragazzi

Antonio Conte si presenta deciso prima della partita contro il Chelsea. L’allenatore del Napoli spiega che la sua squadra ha solo 13 giocatori di movimento a disposizione, una situazione senza precedenti per lui. Parla di aver comunicato chiaramente ai suoi ragazzi la difficoltà e l’importanza di affrontare questa sfida, consapevole delle assenze e delle sfide che li aspettano.

Il direttore sportivo del Napoli, Manna, ha commentato la situazione di Lucca e Lang, chiarendo che sono giocatori fortemente desiderati dalla società e che non sono in uscita.

Napoli, Conte: Abbiamo solo 13 giocatori, situazione mai capitata a nessuna squadraAntonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima del match di Champions League contro il Chelsea: Non è mai. tuttomercatoweb.com

Conte: «Abbiamo tredici giocatori di movimento stasera. Ma siamo campioni d’Italia, non dimentichiamolo»Conte: «Situazione del genere non è capitata a nessuna squadra al mondo. Dobbiamo giocarci la partita senza pensare di metterci in difesa» ... ilnapolista.it

