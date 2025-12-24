Il milanista Leonardo diventa allenatore dell’Inter | 15 anni fa la vigilia di Natale che fece impazzire Milano

La vigilia di Natale, per i tifosi dell’Inter, ha anche un valore simbolico. Il 24 dicembre 2010, esattamente quindici anni fa, Milano si svegliò con una notizia destinata a lasciare il segno: Massimo Moratti affidava la panchina nerazzurra a Leonardo Nascimento de Araujo, il suo quindicesimo allenatore da presidente. Una scelta clamorosa, soprattutto per il passato recente del brasiliano, ex calciatore, dirigente e tecnico del Milan, chiamato a raccogliere l’eredità di Rafael Benítez. Lo spagnolo era stato appena salutato nonostante il trionfo nel Mondiale per Club di Abu Dhabi, chiuso con il 3-0 ai sudcoreani del Seongnam in semifinale e con un’altra vittoria netta, sempre per 3-0, nella finale contro il Mazembe. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

