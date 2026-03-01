Flavio Cobolli ha conquistato il titolo all'ATP 500 di Acapulco 2026, battendo in finale lo statunitense Frances Tiafoe in due set, 7-6 (74) 6-4. È il terzo titolo in carriera per l'azzurro. Nel frattempo, in Cile, Darderi si è aggiudicato la finale del torneo locale.

Flavio Cobolli ha vinto l’ATP 500 di Acapulco 2026, imponendosi in finale sullo statunitense Frances Tiafoe in due set, 7-6 (74) 6-4. Il tennista italiano, numero 20 del ranking e quinta testa di serie, ha superato l’avversario, numero 28 del mondo e ottava testa di serie, in due ore e nove minuti. A 23 anni, Cobolli ha conquistato il terzo titolo in carriera: i due precedenti erano arrivati nel 2025, ad Amburgo (ATP 500) e a Bucarest (ATP 250). Il fiorentino è anche il primo italiano a vincere nelle 33 edizioni del torneo messicano. Darderi conquista la finale in Cile Il tennista tedesco Yannick Hanfmann e l’italiano Luciano Darderi giocheranno la finale dell’Open di Santiago, in Cile, dopo aver battuto rispettivamente gli argentini Francisco Cerùndolo e Sebastiàn Bàez. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Atp Acapulco 500, trionfo di Flavio Cobolli: terzo titolo per l'azzurro. Darderi in finale in Cile

LIVE Cobolli-Tiafoe 0-0, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: inizia la finale, azzurro a caccia del titolo0-15 Subito una risposta aggressiva con il rovescio per Tiafoe che prende in mano lo scambio e forza l’errore di Cobolli 4.

Leggi anche: Flavio Cobolli vince la battaglia con Kecmanovic e accede in finale nell’ATP di Acapulco!

Altri aggiornamenti su Atp Acapulco.

Temi più discussi: Tabellone ATP Acapulco 2026: Zverev n. 1 davanti a De Minaur. Cobolli fortunato, Bellucci molto meno; Flavio Cobolli tra i grandi del tennis! Sconfigge Tiafoe, vince il torneo di Acapulco e approda in top15!; Cobolli, 110 e lode: batte Tiafoe e vince l'ATP di Acapulco; ATP, vittoria di Cobolli su Tiafoe in due set ad Acapulco.

Cobolli trionfa ad Acapulco e diventa il terzo italiano in top-15 nel ranking ATP: Sognavo un momento cosìFlavio Cobolli conquista l’ATP 500 di Acapulco e firma il suo best ranking: da lunedì è n.15 del ranking ATP, terzo azzurro in top-15 insieme a Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Leggi le notizie prima ... fanpage.it

Cobolli trionfa ad Acapulco battendo in finale TiafoeUna notte da sogno, quella tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, per Flavio Cobolli. L'azzurro ha trionfato all'Atp 500 di Acapulco dopo la vittoria contro l'americano e numero 8 del seeding Fran ... latinaoggi.eu

Acapulco belongs to FLAVIO Flavio Cobolli defeats Tiafoe 7-6 6-4 to capture his second ATP 500 title! #tennis #atptour #tennistv #amt2026 - facebook.com facebook

ATP Acapulco, Cobolli non si nasconde: “Se arrivi in finale significa che te lo meriti” x.com