Atp Acapulco 500 trionfo di Flavio Cobolli | terzo titolo per l' azzurro Darderi in finale in Cile
Flavio Cobolli ha conquistato il titolo all'ATP 500 di Acapulco 2026, battendo in finale lo statunitense Frances Tiafoe in due set, 7-6 (74) 6-4. È il terzo titolo in carriera per l'azzurro. Nel frattempo, in Cile, Darderi si è aggiudicato la finale del torneo locale.
Flavio Cobolli ha vinto l’ATP 500 di Acapulco 2026, imponendosi in finale sullo statunitense Frances Tiafoe in due set, 7-6 (74) 6-4. Il tennista italiano, numero 20 del ranking e quinta testa di serie, ha superato l’avversario, numero 28 del mondo e ottava testa di serie, in due ore e nove minuti. A 23 anni, Cobolli ha conquistato il terzo titolo in carriera: i due precedenti erano arrivati nel 2025, ad Amburgo (ATP 500) e a Bucarest (ATP 250). Il fiorentino è anche il primo italiano a vincere nelle 33 edizioni del torneo messicano. Darderi conquista la finale in Cile Il tennista tedesco Yannick Hanfmann e l’italiano Luciano Darderi giocheranno la finale dell’Open di Santiago, in Cile, dopo aver battuto rispettivamente gli argentini Francisco Cerùndolo e Sebastiàn Bàez. 🔗 Leggi su Feedpress.me
