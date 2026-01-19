A Cardito è stato inaugurato il nuovo Teatro Comunale dedicato a Peppe Vessicchio, la prima struttura in Italia a portare il suo nome. Con un investimento di circa 4 milioni di euro, il progetto mira a promuovere la cultura, la legalità e il riscatto sociale nel territorio, offrendo uno spazio dedicato all’arte e alla comunità. Un’iniziativa che rafforza l’impegno locale nel settore culturale e sociale.

Prima struttura in Italia intitolata al Maestro Vessicchio: investimento da 4 milioni per cultura, legalità e riscatto sociale nel territorio. Un investimento di 4 milioni di euro della Città Metropolitana di Napoli per la cultura e il riscatto sociale del territorio. È la prima opera sul territorio nazionale intitolata al celebre direttore d’orchestra. La figlia Alessia: “Papà è stato fiero e si è sempre sentito privilegiato per essere nato a Napoli, a Pianura. Ed è per questo che è un onore, oltre che una gioia per me e per la mia famiglia, vedere intitolato a lui il teatro comunale di Cardito. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Cardito inaugura il Teatro Comunale dedicato a Peppe Vessicchio

Cardito inaugura il nuovo Teatro Comunale intitolato a Peppe Vessicchio

Domani a Cardito si inaugura il nuovo Teatro Comunale, intitolato a Peppe Vessicchio. L’evento prevede la partecipazione delle istituzioni e un programma musicale dedicato a Napoli, offrendo un’occasione di confronto culturale e valorizzazione del territorio. La cerimonia rappresenta un momento importante per la comunità locale e per il panorama culturale della zona.

Il teatro comunale dedicato a Peppe Vessicchio: ecco dove

Il teatro comunale di Cardito, intitolato a Peppe Vessicchio, rappresenta un omaggio alla musica e alla cultura locali. Situato nel cuore della città, questo spazio si propone come punto di riferimento per eventi artistici e culturali, valorizzando il patrimonio artistico e musicale di Cardito. Un luogo pensato per promuovere l’arte e favorire l’incontro tra artisti e pubblico, mantenendo vivo il ricordo e il valore della figura di Vessicchio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Peppe Vessicchio ora ha il suo Teatro, inaugurato a Cardito. La figlia: “Papà fiero di essere Napoletano” - Intitolato a Peppe Vessicchio il nuovo Teatro Comunale di Cardito, in provincia di Napoli. fanpage.it