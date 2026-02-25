Presentata a Sanremo la prima opera d’Italia intitolata a Peppe Vessicchio

Tempo di lettura: 3 minuti Il Teatro come opportunità, come terapia per un territorio a rischio. Un seme di cultura, di legalità, di bellezza, celebrando il teatro, la musica e una delle sue figure artistiche più rappresentative. È nata a Cardito, a due km dal Parco Verde di Caivano e ad altrettanti dal Rione Salicelle di Afragola, la prima opera, il primo presidio culturale intitolato al celebre direttore d’orchestra recentemente scomparso: il nuovo Teatro Comunale “Peppe Vessicchio”, realizzato grazie a un finanziamento di 4 milioni di euro della Città Metropolitana di Napoli. Periferie difficili, in cui l’esempio del Maestro, napoletano d’origine, che ha sempre tenuto saldo il legame con la sua terra, può costituire un’opportunità per recuperare tanti giovani a rischio devianza sulla via della cultura, della bellezza e della legalità. E ora prende vita la programmazione delle attività, con eventi che riguarderanno i ragazzi delle scuole del territorio – dal teatro sperimentale alla teatroterapia, dallo studio di discipline come regia, scenografia, illuminotecnica, al cinema, alla danza e alla musica – e che prevedono un loro coinvolgimento finanche nel Premio Strega Giovani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

