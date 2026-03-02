Il Tar annulla la sospensione di un centro scommesse | Non è colpa dei gestori

Il Tar Toscana ha annullato la sospensione di quindici giorni imposta a un centro scommesse con apparecchi Vlt a Lucca, decidendo che non è colpa dei gestori. La decisione arriva dopo un provvedimento della Questura di Lucca, che aveva deciso di bloccare l’attività. La sentenza ha di fatto eliminato i sigilli e la sospensione precedentemente stabiliti.

Lucca, 2 marzo 2026 - Niente stop, niente sigilli: il Tar Toscana ribalta la decisione della Questura di Lucca e annulla la sospensione di quindici giorni inflitta a un centro scommesse con apparecchi Vlt. Come riportato da Agipronews, il provvedimento era scattato dopo che alcuni minorenni erano stati sorpresi a giocare alle macchinette con denaro. Ma per i giudici amministrativi la responsabilità non può ricadere sul gestore. I ragazzi avevano esibito immagini digitali di documenti d'identità falsificati, tali da farli apparire maggiorenni. E la documentazione depositata in giudizio ha confermato che il titolare aveva effettuato i controlli di rito sugli avventori.