Il giudice Capuano assolto con formula piena dalla Corte d' Appello di Roma

La Corte d'Appello di Roma ha assolto con formula piena il giudice Alberto Capuano, che era stato accusato di sei presunti episodi di corruzione in atti giudiziari. La sentenza conferma l’assenza di elementi sufficienti a sostenere l’accusa, chiarendo la posizione del giudice nel procedimento. Questa decisione rappresenta un importante pronunciamento nel contesto giudiziario e delle indagini correlate.

La Corte d'Appello di Roma ha assolto, con formula piena, il giudice Alberto Capuano a cui erano stati contestati sei presunti casi di corruzione in atti giudiziari. Si è chiusa così la lunga vicenda giudiziaria che risale al 2019, quando il magistrato ricopriva la carica di giudice del tribunale.

Soldi in cambio di sentenze, cade il teorema in appello: assolto il giudice Capuano - I giudici della corte di appello di Roma ha assolto (perché il fatto non sussiste) il magistrato napoletano Alberto Capuano , che - virgilio.it

Corruzione: assolto a Roma il giudice Alberto Capuano. Stessa decisione anche per altri imputati tra cui l'imprenditore Di Dio #ANSA x.com

