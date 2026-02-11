Rigopiano ex sindaco di Farindola Lacchetta assolto nella sentenza d' appello bis e condannati tre dirigenti

L'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, è stato assolto in appello nella vicenda della tragedia di Rigopiano. La corte ha deciso di non riconoscergli responsabilità e ha condannato invece tre dirigenti della Regione Abruzzo. La decisione arriva a distanza di anni dalla valanga che ha causato 29 vittime, portando un nuovo capitolo nelle indagini sulla gestione dell'emergenza.

Dopo dieci ore di Camera di Consiglio nel Tribunale di Perugia il presidente della Corte d'Appello Paolo Micheli ha emesso la b dell'appello bis per la tragedia dell'hotel Rigopiano. Assolto l'ex sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, condannato in primo grado a 2 anni e 8 mesi, mentre sono stati condannati per disastro colposo per Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci, dirigenti e funzionari del servizio di Protezione civile regionale dell'Abruzzo. Alla lettura della decisione non sono mancate lacrime e proteste, soprattutto dai parenti delle vittime presenti per l'assoluzione di Lacchetta.

