Il 26 gennaio 2026, a Sansepolcro è stato annunciato il nuovo comandante della Guardia di Finanza, il Luogotenente Mario Bordonaro. Con un percorso professionale consolidato e una vasta esperienza, Bordonaro prende il posto del Comandante uscente, Luogotenente Gaetano Roberto Lella, in pensione dopo anni di servizio nella Provincia di Arezzo. La nomina segna un momento importante per la tenenza di Sansepolcro, continuando l’impegno della Guardia di Finanza nel territorio.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – Nei giorni scorsi, al termine un lungo percorso ricco di soddisfazioni e di riconoscimenti, è andato in pensione il Comandante della Tenenza di Sansepolcro, Luogotenente Cariche Speciali Gaetano Roberto Lella il quale, dopo aver trascorso gran parte della propria proficua carriera in Provincia di Arezzo, ha ricoperto negli ultimi dieci anni l’incarico di Comandante del Reparto biturgense. Al comando della Tenenza è subentrato il Luogotenente Cariche Speciali Mario Bordonaro, già in forza presso il Reparto, che vanta un’esperienza pluridecennale maturata presso Reparti della Provincia di Perugia, L’Aquila e di Arezzo, dove ha ricoperto importanti incarichi presso i rispettivi Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Luogotenente Mario Bordonaro è il nuovo comandante della Guardia di Finanza di Sansepolcro

