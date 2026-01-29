Andrea Giambruno torna in tv e riaccende le speranze di chi seguiva con attenzione le sue apparizioni. Dopo mesi lontano dalle telecamere, l’ex giornalista di Mediaset è ricomparso in conduzione su TgCom24, sostituendo temporaneamente Andrea Pancani nella stessa fascia oraria di La7. La sua presenza ha sorpreso molti, soprattutto perché il suo nome era finito al centro di un caso mediatico legato a dei fuorionda pubblicati da Striscia la Notizia, che avevano complicato il suo rapporto con Giorgia Meloni.

Finalmente chi guarda di mattina il TgCom24 può tornare a divertirsi: è riapparso in conduzione Andrea Giambruno, nella fascia oraria occupata su La7 da Andrea Pancani, dopo mesi passati lontano dalle telecamere di Mediaset per via del famigerato caso dei fuorionda pubblicati da Striscia la notizia, che avevano fatto deragliare la sua relazione con Giorgia Meloni. Questo periodo di sospensione forzata è stato comunque riempito da paparazzate varie con la nuova fiamma, selfie comparsi e poi rimossi, un’ospitata a Belve bloccata dal Biscione e le parole di riconciliazione di Pier Silvio Berlusconi, la scorsa estate: «Penso che presto dovrà e potrà tornare in onda, magari alla conduzione di un tg. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il ritorno di Giambruno, la suggestione di Corona in politica e le altre pillole

Approfondimenti su Giambruno Mediaset

Il Comitato per il Sì “Pannella Sciascia Tortora” organizza una conferenza pubblica a Roma, giovedì mattina, presso la sede del Partito Radicale in via di Torre Argentina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Giambruno Mediaset

Argomenti discussi: Groenlandia mia, Groenlandia in fiore: la canzone di Luca e Paolo; Andrea Giambruno, chi è l’ex compagno di Giorgia Meloni e cosa fa oggi dopo lo scandalo; Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola; A Pozzuoli 906090 Anatomia di un Cambiamento. Donne oltre il mito.

Giambruno ad Atreju per Giorgia Meloni: Quando torno in tv? Ci sono già, non lavoro dietro le quinteAndrea Giambruno è tornato a farsi vedere in pubblico ad Atreju, nella giornata conclusiva della manifestazione organizzata a Roma nei giardini di Castel Sant’Angelo. Il giornalista era presente per ... affaritaliani.it

Andrea Giambruno, l'ex compagno di Meloni ad Atreju con la figlia: «Sono tornato in tv e non lavoro dietro le quinte»A volte ritornano. Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni, si è presentato ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia organizzata a Roma, nella cornice dei giardini di Castel Sant'Angelo. ilmattino.it

Il "papà" di Striscia la notizia, che torna in tv come appuntamento settimanale, parla a Sette: "Niente frizioni con Mediaset: se interessa la mia trasmissione la faccio. Se non interessa va bene lo stesso. Giambruno Berlusconi mi ha detto che gli ho tolto dieci a facebook