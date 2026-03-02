Il ritorno delle modelle curvy | applausi a Milano per le due collezioni firmate BB Barbara Braghin

A Milano, presso l’Hotel Meliá di via Masaccio, si sono svolte le sfilate di Identity Milano e Mad Mood, con protagoniste le modelle curvy che hanno sfilato in passerella. Le due collezioni firmate BB Barbara Braghin sono state presentate davanti a un pubblico che ha applaudito calorosamente le modelle. L’evento ha visto il ritorno delle modelle curvy nel calendario delle fashion week milanesi.

Milano torna a celebrare la bellezza in tutte le sue forme. All'Hotel Meliá di via Masaccio, le modelle curvy sono tornate in passerella "più belle che mai" durante le sfilate organizzate da Identity Milano e Mad Mood, ricevendo forti applausi dal pubblico presente. Tra i momenti più attesi della giornata, la presentazione di BB Barbara Braghin, brand dedicato alle donne prosperose, firmato dalla giornalista Barbara Braghin (Porto Viro, Rovigo). Questa volta Braghin non è scesa in passerella come modella curvy, ma ha scelto di mettersi dietro le quinte, portando in scena due collezioni pensate per valorizzare silhouette curvy con eleganza, carattere e personalità.