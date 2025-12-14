Ballando con le Stelle | Barbara D' Urso da applausi Panatta e Bertolucci ballerini per una notte spiritosissimi

Sabato 13 dicembre, dall'Auditorium del Foro Italico, si è svolta la semifinale di Ballando con le Stelle, con esibizioni emozionanti e momenti divertenti. Tra le sorprese della serata, Barbara D'Urso ha ricevuto applausi, mentre Panatta e Bertolucci hanno danzato in modo spiritoso, contribuendo a rendere l'evento unico e coinvolgente.

In diretta dall'Auditorium del Foro Italico, sabato 13 dicembre continua la semifinale di Ballando con le Stelle, con le coppie che si esibiscono per acciuffare il proprio pass verso l'ultima puntata della ventesima stagione del dance show guidato da Milly Carlucci.A scendere in pista, dopo. Today.it

