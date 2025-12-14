Ballando con le Stelle | Barbara D' Urso da applausi Panatta e Bertolucci ballerini per una notte spiritosissimi

Sabato 13 dicembre, dall'Auditorium del Foro Italico, si è svolta la semifinale di Ballando con le Stelle, con esibizioni emozionanti e momenti divertenti. Tra le sorprese della serata, Barbara D'Urso ha ricevuto applausi, mentre Panatta e Bertolucci hanno danzato in modo spiritoso, contribuendo a rendere l'evento unico e coinvolgente.

In diretta dall'Auditorium del Foro Italico, sabato 13 dicembre continua la semifinale di Ballando con le Stelle, con le coppie che si esibiscono per acciuffare il proprio pass verso l'ultima puntata della ventesima stagione del dance show guidato da Milly Carlucci.A scendere in pista, dopo. Today.it Neanche Pasquale La Rocca sopporta più Barbara D’Urso - Pasquale La Rocca sta mostrando evidenti segni di cedimento. quotidiano.net

Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle 2025/ Finale a rischio dopo liti e infortunio? - Barbara D'Urso pronta a tutto per un posto in finale a Ballando con le Stelle 2025, ma l'ostacolo è l'infortunio: "Passato notte terribile... ilsussidiario.net

Su le palette Quanto dareste a @rosachemical e @ericamartinelli ? #ballandoconlestelle - facebook.com facebook

C'è solo un nome da votare stasera. The best is: FABIO FOGNINI Ballando con le Stelle #Semifinale @fabiofogna x.com

© Today.it - Ballando con le Stelle: Barbara D'Urso da applausi, Panatta e Bertolucci ballerini per una notte spiritosissimi

Il giudizio sul Valzer di Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca - Ballando con le Stelle 06/12/2025

Video Il giudizio sul Valzer di Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca - Ballando con le Stelle 06/12/2025 Video Il giudizio sul Valzer di Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca - Ballando con le Stelle 06/12/2025