Ballando con le Stelle 2025 intervista esclusiva a Francesca Fialdini | Sono lusingata di essere favorita per la vittoria ma non mi lascio travolgere Sanremo 2026? Un miraggio bellissimo

Francesca Fialdini, protagonista di Ballando con le Stelle 2025, si racconta in un’intervista esclusiva. Tra entusiasmo e determinazione, la conduttrice si prepara alla sfida, commentando la sua partecipazione e le voci sulla vittoria. Un sogno nel cassetto? Sanremo 2026, che definisce un “miraggio bellissimo”.

Francesca Fialdini è tornata a danzare sul palco di  Ballando con le Stelle  e lo ha fatto tra gli applausi calorosi del pubblico. Dopo settimane difficili, la conduttrice è rientrata in gara nel turno di ripescaggio, conquistando la giuria e la platea con un tango intenso ed elegante eseguito al fianco del maestro Giovanni Pernice. Considerata una delle protagoniste più promettenti sin dall’inizio della stagione per la crescita costante mostrata a ogni esibizione, Fialdini aveva dovuto interrompere bruscamente il suo percorso a causa di un doloroso infortunio prima al piede e poi alle costole. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

