Ballando con le Stelle 2025 intervista esclusiva a Francesca Fialdini | Sono lusingata di essere favorita per la vittoria ma non mi lascio travolgere Sanremo 2026? Un miraggio bellissimo

Francesca Fialdini, protagonista di Ballando con le Stelle 2025, si racconta in un’intervista esclusiva. Tra entusiasmo e determinazione, la conduttrice si prepara alla sfida, commentando la sua partecipazione e le voci sulla vittoria. Un sogno nel cassetto? Sanremo 2026, che definisce un “miraggio bellissimo”.

Francesca Fialdini è tornata a danzare sul palco di Ballando con le Stelle e lo ha fatto tra gli applausi calorosi del pubblico. Dopo settimane difficili, la conduttrice è rientrata in gara nel turno di ripescaggio, conquistando la giuria e la platea con un tango intenso ed elegante eseguito al fianco del maestro Giovanni Pernice. Considerata una delle protagoniste più promettenti sin dall’inizio della stagione per la crescita costante mostrata a ogni esibizione, Fialdini aveva dovuto interrompere bruscamente il suo percorso a causa di un doloroso infortunio prima al piede e poi alle costole. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ballando con le Stelle 2025, intervista esclusiva a Francesca Fialdini: “Sono lusingata di essere favorita per la vittoria ma non mi lascio travolgere. Sanremo 2026? Un miraggio bellissimo”

Ballando con le stelle. . Taglia, punge, divide: Selvaggia Lucarelli! #CommentiSelvaggi | #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook

Ballando con le Stelle, #Panatta e #Bertolucci ballerini per una notte: i social impazziscono Vai su X

Francesca Fialdini: "Ballando con le Stelle mi ha messa alla prova. Sanremo? E' un sogno..." - Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli. Si legge su libero.it

Ballando con le Stelle, sabato 6 dicembre: chi ha vinto, ballottaggio, eliminati, classifica finale - Come è andata a finire l'undicesima puntata del dance show del sabato sera di Rai Uno guidato da Milly Carluccci ... Scrive today.it

Pasquale La Rocca si racconta: l'amore per la danza e l'esperienza a Londra - Ciao Maschio 6/12/2025

Video Pasquale La Rocca si racconta: l'amore per la danza e l'esperienza a Londra - Ciao Maschio 6/12/2025 Video Pasquale La Rocca si racconta: l'amore per la danza e l'esperienza a Londra - Ciao Maschio 6/12/2025