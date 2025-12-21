Ascolti TV sabato 20 dicembre | Ballando con le Stelle vola La Ruota della Fortuna vince l’access

Il sabato sera premia ancora Milly Carlucci con numeri record in prime time. Sfida serrata nell'access prime time, dove La Ruota della Fortuna supera di poco Affari Tuoi. La serata televisiva di sabato 20 dicembre ha visto le principali reti generaliste schierare un'offerta variegata, tra grandi show del sabato sera, repliche evento, film per tutta la famiglia, serie e programmi di approfondimento. A dominare la scena è stata Rai 1 con la finalissima di Ballando con le Stelle, mentre Canale 5 ha risposto con la replica di Tutti per Uno - Viaggio nel Tempo con Il Volo. Le altre reti hanno completato il quadro con cinema, fiction e talk, dando vita a una sfida articolata sia in prime time sia nella fascia dell'access prime time. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ascolti TV sabato 20 dicembre: Ballando con le Stelle vola, La Ruota della Fortuna vince l’access Leggi anche: Ascolti tv ieri, 6 dicembre 2025: Tu si que vales batte Ballando con le Stelle, La Ruota della Fortuna vince contro Affari Tuoi Leggi anche: Ascolti tv 20 dicembre 2025: Ballando con le Stelle, Il Volo Tutti per Uno, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ascolti tv, “Ballando” il più visto del sabato sera. Battuto lo show de Il Volo; Ascolti tv del 20 dicembre, la finale di Ballando con le Stelle contro lo show de il Volo; Ascolti tv sabato 13 dicembre: Ballando con le Stelle esplode (senza Tu si que vales), Il Volo con la Clerici resiste, Gerry Scotti scappa via; I programmi in tv sabato 20 dicembre 2025. Ascolti tv ieri sera, sabato 20 dicembre: Ballando con le Stelle chiude in bellezza - Milly Carlucci vince la sfida degli ascolti tv di ieri sera, ma rispetto allo scorso anno Ballando per 1 milione di spettatori. libero.it

Ascolti tv 20 dicembre, chi ha vinto tra la finale di Ballando e il Volo: la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota - Chi ha trionfato, in termini di dati Auditel, tra la finale di Ballando con le stelle in onda su Rai1 e Lo show del ... fanpage.it

Ascolti TV sabato 20 dicembre: Ballando con le Stelle vola, La Ruota della Fortuna vince l’access - Sfida serrata nell'access prime time, dove La Ruota della Fortuna supera di poco Affari Tuoi. movieplayer.it

#AscoltiTV | Sabato 20 Dicembre 2025. #BallandoConLeStelle chiude in bellezza (21.7-31.7%). #IlVolo 13.4%, #LaPromessa in prima serata sfiora il milione (6.6%) I dati auditel della giornata di ieri x.com

Shopping Gallery Coop Bra. Floripop · Navidad feliz. Sabato 20 dicembre alla galleria della coop di Bra puoi incontrare Babbo Natale nella magica atmosfera dei mercatini di Natale, mentre ascolti il fantastico coro gospel George's Planets con il tuo bimbo truc - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.