A partire da gennaio, il Comune di Vigevano, in collaborazione con SeLeggo e Accf, avvierà il progetto “ScuolaMente”, uno sportello psicopedagogico nelle scuole medie cittadine. L'iniziativa mira a offrire supporto agli studenti, intercettando precocemente eventuali disagi. Il servizio sarà presente negli istituti Vittorio Veneto, Anna Botto, Robecchi e Valletta Fogliano, integrandosi con i servizi psicologici già esistenti per favorire il benessere degli studenti

Uno sportello psicopedagogico per gli studenti delle scuole medie cittadine. “ ScuolaMente ”, progetto realizzato dal Comune di Vigevano con SeLeggo e Accf, l’associazione centro di consulenza familiare, decollerà a gennaio (le date esatte saranno fissate e comunicate alle famiglie) prevede uno sportello integrato nei quattro istituti comprensivi cittadini, il Vittorio Veneto, cui fa riferimento la media “Bussi”; l’Anna Botto, al quale si riferisce il “Besozzi”; il “Robecchi” e il “Valletta Fogliano” che interessa la media “Bramante” e si integrerà con i servizi psicologici già presenti. L’obiettivo del progetto, sostenuto da Caritas e Fondazione di Piacenza e Vigevano della quale è vice-presidente il vigevanese Luigi Grechi, è riuscire ad intercettare prima possibile le situazioni di disagio sia emotivo che relazionale e scolastico in modo da poter intervenire con un percorso che accompagni studenti e famiglie a prendere coscienza della problematica e indirizzarsi verso i servizi specialistici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sportelli psicologici a scuola. Aiuto agli alunni delle medie: "Dobbiamo intercettare i disagi"

