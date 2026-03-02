Il professor Mascia | Chi non ripudia la guerra è fuori-legge

Il professor Mascia ha dichiarato che chi non ripudia la guerra è considerato fuori legge. Ha commentato il recente attacco di Israele e degli Stati Uniti contro l’Iran, definendolo completamente illegale, insensato e ingiustificabile. Le sue parole si concentrano sulla legittimità degli interventi militari e sulla condanna di azioni considerate illegittime a livello internazionale.

«Il nuovo attacco di Israele e degli Stati Uniti contro l'Iran è completamente illegale,insensato e ingiustificabile. E' un nuovo folle passo dentro la terza guerra mondialeche si va estendendo». Il professor Marco Mascia, Presidente Centro Diritti Umani "Antonio Papisca" – Università di Padova e il Presidente Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, Flavio Lotti, parlano con preoccupazione quanto sta accadendo in Medio Oriente. «Nell'impunità e nel silenzio generale. Ci duole ripeterlo ma "chi non ripudia la guerra -ai sensi dell'art. 11 della nostra Costituzione e della Carta delle Nazioni Unite- è fuori-legge".