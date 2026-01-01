La lettera di Mattarella a Papa Leone XIV | L’Italia ripudia la guerra no alla legge del più forte

Nel 2023, una lettera di Mattarella a Papa Leone XIV ricorda l’impegno dell’Italia per la pace e il ripudio della guerra. Nel contesto della Giornata Mondiale della Pace, si sottolinea l’importanza di promuovere valori di disarmo e dialogo, in un’epoca segnata da tensioni e sfide globali. Un richiamo alla responsabilità condivisa per costruire un futuro di stabilità e speranza, evitando la legge del più forte.

«Beatissimo Padre, il tema scelto per la cinquantanovesima Giornata Mondiale della Pace – 'La pace sia con tutti voi: verso una pace 'disarmata e disarmante' – coglie un tratto saliente dell'attuale fase storica, segnata da crescenti inquietudini e, per questa stessa ragione, ancor più bisognosa di aprirsi alla speranza. Come Vostra Santità ha argomentato sin dall'inizio del Suo pontificato, la pace richiede amore, giustizia e solidarietà. La sua sede primaria è il cuore di ciascuno, indipendentemente dalla fede professata. Segue un 'percorso incessante', che richiede umiltà, perseveranza, ricerca della giustizia.

Mattarella scrive a Papa Leone e cita Paolo VI: “Mai più la guerra. No alla legge del più forte nelle relazioni internazionali” - Il Presidente cita Paolo VI all'ONU e richiama alla necessità di "resistere all'oscura inerzia" verso gli abissi della storia ... ilfattoquotidiano.it

Mattarella in un messaggio a papa Leone XIV: “Insufficienti gli sforzi verso un'orizzonte di pace” - In questi tempi difficili "devono riecheggiare e ammonirci le parole di quell'umile e forte preghiera che sessant'anni orsono San Paolo VI rivolse all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ... msn.com

