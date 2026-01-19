Secondo l'ultimo sondaggio Swg per TgLa7, Fratelli d’Italia riprende a salire dopo il calo della settimana precedente. Il Partito Democratico si mantiene in corsa, mentre il Movimento 5 Stelle registra una leggera diminuzione. Questi dati riflettono un quadro politico in evoluzione, con variazioni che evidenziano le dinamiche attuali tra i principali attori politici italiani.

Archivia il tonfo della scorsa settimana e torna a salire Fratelli d’Italia, nel secondo sondaggio dell’anno di Swg per il TgLa7. Il partito di Giorgia Meloni sale dello 0,2, dopo aver perso quasi mezzo punto la settimana precedente, ed è ora al 31,1%. Segue senza particolari variazioni il Partito Democratico, seconda forza politica al 22,4%. Si allontana invece il M5s, che con un calo dello 0,3% si porta al 12,4%. Stabile anche Forza Italia all’8,4%. In calo la Lega che scenda all’8%. Verdi e Sinistra al 6,4%. Azione resta di fatto invariata al 2,8%. In trend negativo Italia Viva al 2%. Mentre resta identico a sette giorni fa il dato di +Europa all’1,3%.🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Sondaggio Swg, dopo le Regionali crescono Pd e M5S: male la Lega che scende al 7,9%, FdI arroccata sul 31,1%

Sondaggio Swg, festeggiano solo Conte e Salvini. Frenano Meloni e Schlein: cosa è cambiato in una settimanaSecondo l'ultimo sondaggio Swg, solo Conte e Salvini festeggiano un miglioramento nei consensi, mentre Meloni e Schlein rallentano la loro crescita.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Sondaggio Swg, dopo il tonfo FdI torna a salire. Il Pd insegue, ma il M5s scivola: cosa è cambiato nell’ultima settimana - Nella seconda rilevazione dell'anno di Swg per il TgLa7, il partito di Giorgia Meloni consolida la prima posizione. open.online