Iran | Herzog ' spero che regime terroristico e suoi alleati scompaiano'

Il ministro Herzog ha dichiarato che il regime iraniano ha causato la morte di decine di migliaia di civili nelle ultime settimane. La repressione si è intensificata con arresti di massa e violenze nelle proteste contro il governo. Herzog spera che il regime e i suoi alleati terroristici scompaiano presto, mentre i cittadini continuano a rischiare la vita per chiedere libertà. La situazione resta critica, con le strade di Teheran ancora segnalate da scontri e tensioni. La comunità internazionale segue da vicino gli sviluppi in Iran.

Tel Aviv, 18 feb. (Adnkronos) - "Il regime iraniano ha massacrato decine di migliaia di iraniani nelle ultime settimane, causando immense sofferenze e diffondendo il terrore in tutto il mondo. Spero e prego che questo regime terroristico e i suoi alleati scompaiano e che possiamo assistere a un'era diversa e a un futuro diverso per i figli del Medio Oriente". Lo ha dichiarato il presidente israeliano Isaac Herzog durante una visita al Centro di Coordinamento Civile-Militare per la Striscia di Gaza.