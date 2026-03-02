Il portiere dell'Iran è scomparso dopo aver scritto | Khamenei sei Satana Il messaggio della moglie

Rashid Mazaheri, ex portiere della nazionale iraniana, è scomparso da diversi giorni. Dopo aver scritto su social media un messaggio in cui definiva Khamenei come Satana, la sua casa è stata perquisita dagli agenti. La moglie del calciatore ha comunicato che da allora non ci sono più tracce di lui. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita finora.

Da giorni non c'è più traccia di Rashid Mazaheri, calciatore molto famoso in Iran ed ex portiere della nazionale: dopo un suo post durissimo contro il defunto ayatollah Khamenei, gli agenti hanno fatto irruzione a casa sua. La moglie teme per la sua vita, ma "l'onore" del 36enne non è in pericolo.