Il popolo meraviglioso | prosegue a Maglie la rassegna dedicata alla Palestina

A Maglie proseguono le ultime due giornate della rassegna intitolata “Il popolo meraviglioso”, organizzata da Donne per la Palestina in collaborazione con la cooperativa Ventinovenove. La manifestazione si concentra sulla Palestina e sulla situazione a Gaza, con l’obiettivo di sensibilizzare e informare il pubblico. La rassegna include eventi e iniziative che approfondiscono le tematiche legate al conflitto e alla condizione della popolazione locale.

Alessandro Cattelan, la beffa dell'eterno predestinato. Per la conduzione di Sanremo hanno scelto il suo esatto opposto Si riprende venerdì 6 marzo, alle 18 all’Auditorium Cezzi di Maglie, con l’incontro che vede Marisa Manno, scrittrice e attivista di Donne per la Palestina, discutere su “Le origini della questione palestinese. dall’Impero Ottomano alla Nakba”. La rassegna si conclude sabato 7 marzo, alle 18, con la conferenza “L’attivismo in Italia oggi. Tra repressione e resistenza”, un dialogo tra Mariana Lentini, sociologa e giornalista, e Gabriel Mileti attivista e presidente di YouthMed. L’evento si svolge presso l’Auditorium Cezzi, via Martin Luther King 3, Maglie. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Maglie: “Be my voice-Un diario per Gaza” oggi Inizia la rassegna "Il popolo meraviglioso"Di seguito il comunicato: È un omaggio alla Palestina e alla memoria dei giornalisti uccisi a Gaza, la mostra “Be my voice – Un diario per Gaza” che...

San Francesco e Dante. Al via la rassegna dedicata alla letturaSi alza il sipario sull’appuntamento particolarmente atteso di ’Pistoia Capitale Italiana del Libro’ 2026 e l’inizio è di quelli indubbiamente...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Maglie.

Discussioni sull' argomento Venerdì 27 febbraio al via a Maglie Il popolo meraviglioso, percorso sulla Palestina tra arte, parole e riflessioni; Venerdì 27 febbraio al via a Maglie Il popolo meraviglioso, percorso sulla Palestina tra arte, parole e riflessioni; Maglie | Be My Voice - Marcella Brancaforte e Alhassan Selmi; Ecco cosa fare in Puglia e in Basilicata nel weekend dal 27 febbraio al 1 marzo 2026.

Maglie: Be my voice-Un diario per Gaza oggi Inizia la rassegna Il popolo meravigliosoÈ un omaggio alla Palestina e alla memoria dei giornalisti uccisi a Gaza, la mostra Be my voice – Un diario per Gaza che inaugura venerdì 27 febbraio alle 18, presso l’ Auditorium Cezzi di Maglie, l ... noinotizie.it

Avete visto Oggi sono state assegnate altre due maglie dorate del Serale! Cliccate qui e fate il pieno di emozioni insieme a noi - facebook.com facebook

Quattro maglie del Serale sono state assegnate, chi saranno i prossimi allievi a conquistarle Tutti sintonizzati alle 14.00 su Canale 5, vi aspettiamo x.com