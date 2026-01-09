San Francesco e Dante. Al via la rassegna dedicata alla lettura Prende il via a Pistoia, capitale italiana del libro 2026, una rassegna dedicata a San Francesco e Dante. Un’occasione per approfondire due figure fondamentali della cultura italiana attraverso incontri e approfondimenti, in un contesto che valorizza la promozione della lettura e della conoscenza. Un evento che si inserisce nel più ampio programma di iniziative di Pistoia Capitale del Libro, dedicato alla promozione della cultura e della letteratura

Si alza il sipario sull’appuntamento particolarmente atteso di ’Pistoia Capitale Italiana del Libro’ 2026 e l’inizio è di quelli indubbiamente importanti. Questo sabato, alle ore 16, il teatro Manzoni ospiterà il primo evento della rassegna che accompagnerà la città sulla vetrina nazionale per tutto l’anno e l’attenzione sarà rivolta verso lo scrittore e giornalista Aldo Cazzullo (nella foto) che terrà una lectio magistralis dal titolo ’Francesco e Dante, nascita di una nazione’. L’intervento esplorerà le radici dell’ identità italiana attraverso le due figure cardine della nostra storia: San Francesco, il ’primo italiano’ che ha parlato alla gente nella lingua del popolo, e Dante Alighieri, il padre della lingua e dell’idea stessa di Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Francesco e Dante. Al via la rassegna dedicata alla lettura

Leggi anche: “Di libri e di Luna”: al via la prima edizione della rassegna dedicata alla lettura a Lequile

Leggi anche: "Ignoti alla Città" 2025, torna la storica rassegna indipendente di Camera a Sud dedicata al documentario

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

San Francesco e Dante. Al via la rassegna dedicata alla lettura; «Nacque al mondo un sole», Anderloni racconta il San Francesco di Dante; “Sulle orme di Dante… per riscoprir Treviso”; La passeggiata degli auguri con i versi di San Francesco.

San Francesco e Dante. Al via la rassegna dedicata alla lettura - Si alza il sipario sull’appuntamento particolarmente atteso di ’Pistoia Capitale Italiana del Libro’ 2026 e l’inizio è di quelli ... quotidiano.net