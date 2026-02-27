Maglie | Be my voice-Un diario per Gaza oggi Inizia la rassegna Il popolo meraviglioso

Di seguito il comunicato: È un omaggio alla Palestina e alla memoria dei giornalisti uccisi a Gaza, la mostra  “Be my voice – Un diario per Gaza”  che inaugura  venerdì 27 febbraio  alle 18, presso l’ Auditorium Cezzi di Maglie, la rassegna “ Il popolo meraviglioso”, un percorso culturale dedicato alla Palestina che abbraccia arte, libri, testimonianze e approfondimenti storici, a cura di  Donne per la Palestina,  in collaborazione con la  cooperativa  Ventinovenove. In collegamento  Marcella Brancaforte,  illustratrice. La mostra “Be My Voice”  consiste in una selezione di illustrazioni, scelte dal diario quotidiano del giornalista palestinese AlHassan Selmi e dell’illustratrice Marcella Brancaforte. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Occhi su Gaza, diario di bordo #98La pioggia è entrata prima del mattino, scavando solchi di fango tra le tende e trasformando i campi degli sfollati in vasche d’acqua sporca.

