Pisa-Milan 1-2 Modric punisce i nerazzurri | all’Arena ancora un ko

Luca Modric ha deciso la partita Pisa-Milan, segnando il gol decisivo al 78’ e portando i rossoneri a vincere 2-1. La squadra di Stefano Pioli ha conquistato i tre punti grazie a un’azione rapida sulla destra, con il centrocampista croato che ha sfruttato un errore della difesa locale. I padroni di casa, invece, hanno cercato di reagire, ma non sono riusciti a trovare il pareggio nonostante alcune occasioni nel finale. All’Arena Garibaldi, il Pisa resta a secco di punti e si allontana dalla zona salvezza.

Pisa, 13 febbraio 2026 – Pisa attende un Miracolo che non arriva mai, semplicemente perché i prodigi sono tali in quanto sfidano ciò che è normalmente atteso. E l’ovvietà vuole che il Milan sia di un’altra categoria rispetto ai nerazzurri che dunque chinano ancora la testa prima ai rossoneri e poi al campionato. La Serie A è un sogno per questa città, ma l’ennesima sberla all’Arena ci coglie ben desti anche se la prestazione non è tutta da buttare: il Pisa infatti esce fra gli applausi. Senza Semper e Scuffet entrambi ko, il Pisa si affida a Nicolas in porta (una sola presenza l’anno scorso in Serie B), mentre in attacco la sorpresa è l’esclusione di Durosinmi in favore di Stojilkovic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

