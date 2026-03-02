Costante Pisa Ancora un ko | beffa in extremis
Il Pisa subisce un’altra sconfitta, questa volta in modo rocambolesco all’ultimo minuto. La squadra ha perso una partita importante, con un risultato deciso negli ultimi istanti di gioco. I giocatori hanno cercato di reagire fino alla fine, ma non sono riusciti a evitare il risultato negativo. La squadra torna a casa con una sconfitta che si aggiunge alle altre di questa stagione.
Pisa, 2 marzo 2026 – Tutte le partite felici si somigliano; ogni partita infelice è invece disgraziata a modo suo. Parafrasando l’incipit del capolavoro “Anna Karenina”, il Pisa perde di nuovo all’Arena: stavolta chinando la testa di fronte alla magia del danese Odgaard. Un gol capolavoro al novantesimo che punisce una squadra combattiva, ma come sempre troppo sterile. E se non segni mai, prima o poi finisce male. E’ davvero una maledizione. Hiljemark cambia sei uomini e schema rispetto al primo tempo di Firenze. In difesa fuori Canestrelli e Bozhinov, dentro Calabresi e Coppola. Cerniera di centrocampo più folta con Hojholt e Aebischer mentre a destra c’è Leris. 🔗 Leggi su Lanazione.it
