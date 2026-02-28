Charles Leclerc il matrimonio con la sua Alexandra | il video virale sulla Ferrari storica nel cuore di Montecarlo

A Montecarlo, il 28 febbraio 2026, si è svolto il matrimonio di Charles Leclerc con Alexandra. La cerimonia si è tenuta nel cuore della città, attirando l'attenzione di molti appassionati e media. Un video che mostra una Ferrari storica presente nell'evento è diventato virale sui social network, condividendo l’immagine di un momento speciale tra i due sposi.

Montecarlo, 28 febbraio 2026 - Montecarlo si è fermata per un attimo. Non per un Gran Premio, nemmeno per una pole position, ma per un matrimonio che profuma di casa e di storia. Charles Leclerc ha detto “sì” ad Alexandra Saint Mleux nel cuore del Principato, scegliendo la discrezione e l’eleganza per celebrare un giorno atteso da mesi. Charles Leclerc e Alexandra Saint MleuxIl sarcasmo di Gianluca Grignani a Sanremo: “Sui fiori c’è il numero della Pausini? Così la chiamo” Gli sposi a bordo della Ferrari 250 Testa Rossa del 1957 Le nozze erano state annunciate lo scorso 2 novembre, ma la coppia ha mantenuto il massimo riserbo fino all’ultimo. Cerimonia privata, lista ristretta di invitati, atmosfera raccolta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

