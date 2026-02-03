Palermo Mitologica | il tour alla scoperta del Parco Favorita

I visitatori si avventurano nel Parco della Favorita a Palermo, esplorando i sentieri che attraversano il verde intenso e raggiungendo le pareti di Monte Pellegrino. L’escursione porta fino a Bosco Niscemi, passando davanti all’Olivo monumentale, un albero di oltre mille anni che testimonia la storia del luogo. La passeggiata si snoda tra stradelle e percorsi naturali, offrendo un’immersione totale nella natura e nella storia di questa area protetta.

Un'escursione nel paesaggio vegetale del parco reale della Favorita fino alle pareti di Monte Pellegrino, tra le stradelle che portano a Bosco Niscemi, l'Olivo monumentale, definito "il Patriarca della Favorita (oltre 1000 anni di età) e i percorsi interni di Monte Pellegrino.

