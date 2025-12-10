Champions sorride la Juve | 2-0 al Pafos Mourinho trafigge il Napoli

La Juventus torna a sorridere in Champions League con una vittoria convincente per 2-0 contro il Pafos, grazie ai gol di McKennie e David nel secondo tempo. La partita segna un momento positivo per i bianconeri, mentre il Napoli di Mourinho subisce una sconfitta che complica la corsa europea. Ecco i dettagli della sfida e le formazioni.

JUVENTUS-PAFOS 2-0 MARCATORI: 22'st McKennie, 28'st David. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6.5; Kalulu 6, Kelly 6, Koopmeiners 6; McKennie 7, Miretti 5.5 (29'st Thuram sv), Locatelli 6 (15'st Openda 6), Cambiaso 6.5; Zhegrova 5 (1'st Conceicao 7), Yildiz 6.5 (39'st Cabal sv); David 6.5 (29'st Adzic sv). In panchina: Perin, Scaglia, Bremer, Kostic, Rugani, Joao Mario, Rouhi. Allenatore: Spalletti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

