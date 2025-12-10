Champions sorride la Juve | 2-0 al Pafos Mourinho trafigge il Napoli
La Juventus torna a sorridere in Champions League con una vittoria convincente per 2-0 contro il Pafos, grazie ai gol di McKennie e David nel secondo tempo. La partita segna un momento positivo per i bianconeri, mentre il Napoli di Mourinho subisce una sconfitta che complica la corsa europea. Ecco i dettagli della sfida e le formazioni.
JUVENTUS-PAFOS 2-0 MARCATORI: 22'st McKennie, 28'st David. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6.5; Kalulu 6, Kelly 6, Koopmeiners 6; McKennie 7, Miretti 5.5 (29'st Thuram sv), Locatelli 6 (15'st Openda 6), Cambiaso 6.5; Zhegrova 5 (1'st Conceicao 7), Yildiz 6.5 (39'st Cabal sv); David 6.5 (29'st Adzic sv). In panchina: Perin, Scaglia, Bremer, Kostic, Rugani, Joao Mario, Rouhi. Allenatore: Spalletti.
Juventus-Pafos e Benfica-Napoli finiscono entrambe 2-0 - Sorride la Juventus di Luciano Spalletti che ha la meglio del Pafos dopo un primo tempo complicato: nella seconda frazione i ...
Juventus-Pafos 2-0 in Champions League: McKennie e David segnano nella ripresa, vittoria importante per Spalletti - Dopo un primo tempo complicato, i bianconeri trovano un successo chiave per qualificarsi ai playoff TORINO Dalla grande noia (del primo tempo) alla grande gioia (per il risultato).
Sorride solo l'Atalanta nel mercoledì di Champions League. Oggi, 9 dicembre, i bergamaschi hanno battuto 2-1 il Chelsea in rimonta portandosi al terzo posto momentaneo nella classifica della fase campionato. Vittoria in rimonta per la Dea, grazie alle reti di
Marcus #Thuram: "Ho recuperato dagli infortuni, mi sento bene"? Marcus Thuram, sempre sorridente, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di #Champions contro il #Liverpool a San Siro.