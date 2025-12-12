Grande successo per l’Amato Medical Institute | consulenze sold out all’evento sulla medicina rigenerativa e le tecnologie Laser avanzate

Grande successo all’Amato Medical Institute, con consulenze sold out durante l’evento dedicato alla medicina rigenerativa e alle tecnologie laser avanzate. Mercoledì 10 dicembre, il centro polispecialistico di Chiaia ha aperto le sue porte per mostrare l’eccellenza delle proprie soluzioni in ambito estetico, rigenerativo e chirurgico, attirando numerosi professionisti e cittadini interessati alle innovazioni del settore.

L’Amato Medical Institute apre le porte del suo centro per far conoscere l’eccellenza della cura a 360° tra medicina rigenerativa, estetica e chirurgia Grande partecipazione e interesse mercoledì 10 dicembre all’Amato Medical Institute (AMI), l’ambulatorio chirurgico polispecialistico di primo livello situato in Via Fiorelli 12 nel cuore del quartiere Chiaia. Dalle 10:00 alle 20:00, le persone hanno avuto l’opportunità di scoprire l’eccellenza della medicina rigenerativa e l’ampia offerta di servizi del centro, in un’atmosfera natalizia accogliente e professionale. L’evento, pensato per far conoscere tutti i servizi offerti da AMI, ha permesso ai partecipanti di ricevere consulenze gratuite sui trattamenti più adatti alle esigenze di ciascuno. Ildenaro.it

