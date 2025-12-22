Basket la Virtus Bologna batte Brescia nel posticipo della 12ª giornata e si prende la vetta della Serie A
La Virtus Olidata Bologna non sbaglia e vince il remake della finale scudetto battendo tra le mura amiche la Germani Brescia, nella gara valevole per la dodicesima giornata di Serie A. Punteggio finale di 86-76 per le V-Nere che si prendono la vetta del campionato, davanti proprio ai lombardi (secondi a pari punti causa della sconfitta nello scontro diretto). Partita decisa da un terzo quarto perfetto degli uomini di coach Ivanovic che hanno alzato il livello in entrambe le metà campo. In grande spolvero Alessandro Pajola con 17 punti ed alcune giocate difensive fondamentali. Alla Germani non basta il solito Amedeo Della Valle, top scorer con 2o punti a referto. 🔗 Leggi su Oasport.it
