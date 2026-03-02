Il mio popolo aspettava quegli aerei Leila l’attivista iraniana che ha fermato il corteo pacifista | Ora parlo io

Leila, attivista iraniana, ha interrotto un corteo pacifista a Firenze dichiarando che il suo popolo aspettava quegli aerei. La donna ha affermato di essere finalmente in grado di parlare pubblicamente dopo aver vissuto momenti di difficoltà nel comunicare con la famiglia in Iran, dove è in corso un conflitto armato. La sua presenza ha attirato l’attenzione di testimoni e media presenti alla manifestazione.

Firenze, 2 marzo 2026 - In Iran c’è la guerra e per Leila parlare con la sua famiglia è diventato quasi impossibile. Le comunicazioni sono intermittenti, internet viene oscurato a tratti, le linee telefoniche cadono all’improvviso. Ogni chiamata è un tentativo, ogni messaggio una speranza. La sua famiglia è rimasta lì, in un Paese attraversato dai bombardamenti e dalla repressione interna, e l’angoscia è quotidiana. Leila Farahbakhsh, l'iraniana che ha fermato il corteo di pacifisti a Firenze "Adesso dico una cosa io” Ha fermato il corteo da sola, piazzandosi davanti alla prima fila che reggeva la bandiera della pace. “Ora vi voglio dire una cosa io”, ha gridato ai manifestanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

