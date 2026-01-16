La richiesta di una cittadina iraniana | Il mio popolo ha bisogno di aiuto

Una cittadina iraniana, residente in Italia da oltre undici anni, chiede aiuto per il suo popolo. La sua famiglia vive in una piccola città in Iran, descritta come tranquilla e con una storia di manifestazioni. La sua richiesta è semplice: sostenere il suo popolo in momenti difficili. Un gesto di solidarietà che può fare la differenza per chi affronta sfide quotidiane lontano da casa.

"Aiutate il mio popolo". La richiesta di una cittadina iraniana, residente in città da undici anni. La sua famiglia vive in Iran, in una piccola città, "tranquilla e storicamente manifestante", come la definisce la ragazza. Commossa, ricorda il suo Paese: "In un quartiere di Teheran hanno protestato più di un milione di persone. È una crisi importante, non si riesce neanche a comprare la frutta". Qualcuno non spera in un intervento esterno, lei invece è convinta: "Il conflitto si risolverà soltanto con l’ingresso sul campo di battaglia o i bombardamenti di una potenza come gli Stati Uniti di Trump. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

