Il ministro Valditara promette investimenti per le scuole della Campania

Il ministro dell’Istruzione annuncia un impegno finanziario importante per le scuole della Campania, con oltre 2,6 miliardi di euro destinati a migliorare strutture e servizi. La cifra rappresenta un intervento significativo in un settore spesso al centro delle discussioni pubbliche, con l’obiettivo di garantire condizioni più adeguate agli studenti e al personale scolastico. La notizia suscita attenzione tra gli addetti ai lavori e le comunità locali.

Secondo il ministro, un miliardo e 660 milioni sono destinati all’edilizia scolastica, "un investimento mai fatto prima" Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rivendica oltre 2 miliardi e 660 milioni di euro di investimenti per le scuole della Campania. Lo ha detto a Giungano, in provincia di Salerno, parlando di "fatti concreti, non chiacchiere". Secondo il ministro, un miliardo e 660 milioni sono destinati all’edilizia scolastica – "un investimento mai fatto prima" – mentre più di 150 milioni riguardano l’Agenda Sud. Altri 75 milioni sono stati stanziati per il piano estate, rivolto alle famiglie e agli studenti durante la sospensione delle attività didattiche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

