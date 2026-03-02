il mercatino della domenica tra vini e incontri

Il mercatino della domenica si svolge senza grandi strutture o luci artificiali, offrendo un’atmosfera semplice e informale. Qui, tra bancarelle di vini e incontri casuali, le persone si riuniscono per condividere momenti senza l’andirivieni frenetico dei grandi eventi. La giornata si svolge in modo tranquillo, con gli acquirenti che si avvicinano alle bancarelle per assaggiare e acquistare prodotti locali.

Niente padiglioni sterminati, niente luci al neon e code da aeroporto. Il vino, almeno per una domenica, prova a scendere di scala. Si chiama Mercatino della Domenica ed è un formato che punta a ridurre le distanze: meno fiera, più incontro. L’idea è semplice e quasi controcorrente per Milano, città che ama le inaugurazioni affollate: riportare i vignaioli artigianali a parlare direttamente con chi beve le loro bottiglie, senza stand monumentali né barriere di sorta. Si parte domenica 15 marzo, dalle 12 alle 19.30, negli spazi di via Tertulliano 68, dove hanno trovato casa il laboratorio e lo spaccio di Davide Longoni. L’appuntamento inaugura una serie di date – 12 aprile, 10 maggio e 14 giugno – che promettono di trasformare la domenica in un piccolo rito laico dedicato al vino artigianale e alla convivialità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

