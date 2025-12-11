La bottaia di Urciolo Vini si trasforma in un mercatino di Natale d’eccellenza

La bottaia di Urciolo Vini si trasforma in un incantevole mercatino natalizio, offrendo un’esperienza unica tra sapori autentici e artigianato locale. Un’occasione per immergersi nella magia delle festività, scoprendo prodotti di eccellenza e atmosfere suggestive in un ambiente che unisce tradizione e convivialità.

