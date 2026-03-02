Per la Primavera 2026, le passerelle e le vetrine si concentrano sugli impermeabili, con il ritorno delle giacche sportive in vari modelli e materiali. Tra i capi più in vista c’è l’iconico impermeabile giallo, spesso protagonista delle immagini di stile del giorno. Le nuove collezioni valorizzano questo classico, che si presenta in versioni leggere, antivento e tecniche.

Il K-Way giallo torna protagonista nella Primavera 2026 e si reinventa grazie ad abbinamenti sofisticati, trasformandosi nel capo chiave di stagione Mettetevi al riparo: è in arrivo una pioggia di impermeabili. La moda, per la Primavera 2026, rilancia le giacche sportive in ogni declinazione possibile, dalle leggere antivento ai parka tecnici, riportando sotto i riflettori anche lui, l'iconico K-Way giallo. Un capo nato per proteggere, diventato simbolo di praticità pop, che oggi si riscrive in chiave sorprendentemente elegante. Il segreto? Gli abbinamenti. Indossato sopra abiti fluidi, con gonne midi sartoriali o pantaloni palazzo, il guscio più democratico del guardaroba si trasforma in statement luminoso.

© Iodonna.it - Il look del giorno, con l’impermeabile giallo che fa piovere complimenti

