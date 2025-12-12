il look del giorno con l abito in maglia rosso che funziona anche dopo natale

Il rosso, colore simbolo di energia e passione, si conferma protagonista anche nella moda quotidiana delle stagioni fredde 2025-2026. Un abito in maglia rosso, perfetto per il look del giorno, si distingue per versatilità e stile, dimostrando che questo tono acceso può essere indossato anche oltre le festività natalizie.

I l rosso non aspetta più il cenone: nella stagione fredda 2025 2026 si prende spazio nella vita di tutti i giorni. Meno legato all’immaginario festivo e più alle tendenze, trova negli abiti la propria valvola di sfogo creativa. Le silhouette sperimentano direzioni diverse: tagli chemisier, modelli a colonna, mini dress in velluto, volumi scultorei. Ma è l’abito in maglia, tanto caldo quanto cool, a imporsi nei mesi a venire. Abito di lana protagonista assoluto: 5 outfit chic a cui ispirarsi X Un abito-pullover capace di superare cenoni e party natalizi grazie a idee di styling che funzionano da novembre a febbraio, trasformando il rosso in un alleato quotidiano, caldo e contemporaneo. 🔗 Leggi su Iodonna.it