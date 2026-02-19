Lago di bauxite off limits | i proprietari chiudono gli accessi al secondo sito più visitato in Puglia

I proprietari dei terreni vicino al Lago di Bauxite, il secondo sito più visitato in Puglia, hanno deciso di chiudere gli accessi. La decisione deriva dalla presenza di rifiuti abbandonati e da problemi di sicurezza. Migliaia di visitatori ogni anno arrivano per ammirare le acque color ocra e le formazioni naturali uniche. Ora, l’area è inaccessibile, lasciando molti turisti senza possibilità di visitarla. La chiusura ha sollevato reazioni contrastanti tra chi apprezzava la bellezza del luogo e chi temeva rischi.

"Chiuso" a Otranto il bellissimo lago di bauxite, visitato ogni anno da migliaia di visitatori. Sono stati i proprietari dei terreni intorno al laghetto a chiudere i diversi accessi al laghetto. Anche il sito più instagrammato di Puglia è chiuso. I proprietari dei terreni intorno al laghetto di Bauxite di Otranto hanno recintato la zona ed affisso il cartello di Proprietà privata con divieto d'accesso. Il sito è attraversato da centinaia di migliaia di turisti, tutto l'anno, visto che è sui percorsi trekking (dalla Francigena sino al Cammino del Salento, etc.) ed è meta di percorsi ciclabili e cicloturistici.