Libano Idf | Colpiti due agenti di Hezbollah nel sud del Paese

Le Forze di Difesa Israeliane hanno dichiarato di aver colpito due agenti di Hezbollah nel sud del Libano. L'operazione si inserisce in un contesto di tensioni crescenti nella regione, alimentate da scontri e scontri di lungo corso tra Israele e il gruppo militante libanese. La situazione rimane sotto stretta osservazione internazionale.

© Lapresse.it - Libano, Idf: "Colpiti due agenti di Hezbollah nel sud del Paese" Le Forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver colpito due agenti di Hezbollah nel sud del Libano. Lo riferisce Times of Israel. Il primo, hanno spiegato, in un attacco contro un'auto che percorreva una strada tra le città di Markaba e Odaisseh. Il secondo raid è avvenuto nei pressi della città di Sebline, nel sud del Libano. Sebline si trova circa 40 chilometri a nord del confine con Israele, vicino a Sidone. Questo articolo proviene da LaPresse.

Soldati israeliani in Libano meridionale nell’ottobre 2024. Credit: IDF/GPO/SIPA / AGF - Almeno una persona è rimasta uccisa e un imprecisato numero di altre sono state ferite oggi nel sud del Libano a seguito di due nuovi bombardamenti condotti dalle forze armate di Israele (Idf). tpi.it

Cisgiordania, due palestinesi uccisi dalle forze israeliane: uno aveva 16 anni. Vicino a Gerico un villaggio è stato invece attaccato dai coloni. Idf: colpiti "tre terroristi di Hezbollah" nel sud del Libano. Hamas conferma: ieri a Gaza morto un alto responsabile milit

Cisgiordania, due palestinesi uccisi dalle forze israeliane: uno aveva 16 anni. Vicino a Gerico un villaggio è stato invece attaccato dai coloni. Idf: colpiti “tre terroristi di Hezbollah” nel sud del Libano. Tutti gli aggiornamenti x.com

