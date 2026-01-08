Il Libano annuncia di aver portato a termine la prima fase del disarmo di Hezbollah
Il Libano ha comunicato di aver completato la prima fase del disarmo di Hezbollah nel sud del paese. L’annuncio, fatto dall’esercito libanese l’8 gennaio, rappresenta un passo importante nel processo di disarmo. Tuttavia, il governo israeliano ha giudicato tali sforzi “del tutto insufficienti”, evidenziando la complessità della situazione e le diverse valutazioni sul progresso compiuto.
