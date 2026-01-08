Il Libano annuncia di aver portato a termine la prima fase del disarmo di Hezbollah

Il Libano ha comunicato di aver completato la prima fase del disarmo di Hezbollah nel sud del paese. L’annuncio, fatto dall’esercito libanese l’8 gennaio, rappresenta un passo importante nel processo di disarmo. Tuttavia, il governo israeliano ha giudicato tali sforzi “del tutto insufficienti”, evidenziando la complessità della situazione e le diverse valutazioni sul progresso compiuto.

L’esercito israeliano ha aperto il fuoco e ferito un peacekeeper dell’UNIFIL, la missione di pace delle Nazioni Unite in Libano. Lo ha annunciato la stessa UNIFIL in una nota ufficiale, rinnovando l’appello alle Forze di Difesa Israeliane (IDF) affinché cessino “i c - facebook.com facebook

