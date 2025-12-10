Rotary Club Portus Augusti confermate le cariche sociali per il 2026 2027 | Sergio Martuscelli rieletto presidente
Il Rotary Club Portus Augusti ha annunciato le cariche sociali per il biennio 2026/2027, confermando la leadership di Sergio Martuscelli come presidente a Fiumicino. La decisione riflette una strategia di continuità e innovazione, con l’obiettivo di rafforzare l’impegno nel territorio e coinvolgere nuove professionalità nel suo organigramma.
Fiumicino, 10 dicembre 2025 – Il Rotary Club Portus Augusti ha ufficializzato il rinnovo delle cariche sociali per l’anno 20262027, confermando la linea di continuità che ha caratterizzato l’ultimo mandato e introducendo nuove professionalità nel proprio organigramma. La riconferma di Martuscelli. L’assemblea dei soci ha rieletto Sergio Martuscelli come presidente. La decisione premia il lavoro svolto nel corso dell’ultimo anno e la capacità di guidare il Club in un percorso di crescita e presenza costante sul territorio. Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente, è stato scelto Giancarlo Laino, figura radicata nelle attività del Club e impegnata da tempo nella promozione dei progetti di servizio: “La nostra priorità sarà continuare a sviluppare progetti concreti a favore della comunità, con particolare attenzione ai giovani, alla cultura e alla solidarietà. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
