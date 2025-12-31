Quando si corre il Giro delle Fiandre 2026 | programma orario data

Il Giro delle Fiandre 2026 si svolgerà nel mese di aprile, durante la tradizionale stagione delle Classiche Monumento. La data e gli orari ufficiali saranno comunicati nei prossimi mesi, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire una delle gare più prestigiose del calendario ciclistico. Questo evento rappresenta un momento importante per gli amanti del ciclismo su strada e un punto di riferimento per le competizioni internazionali.

Il 2026 è ormai alle porte e la stagione del ciclismo è pronta a partire. Sarà come sempre un anno ricco di eventi, in cui non mancherà l'appuntamento con le grandi Classiche Monumento. Dopo la Milano-Sanremo, in programma a marzo, il calendario proporrà il Giro delle Fiandre, classica belga che si svolge la prima domenica di aprile. La Ronde van Vlaanderen (in olandese) verrà infatti disputata domenica 5 aprile 2026 ed è pronta nuovamente a regalare, con i suoi muri ed i suoi tratti in sterrato, un grande spettacolo ai tanti appassionati. Si tratta di una delle Classiche più dure, giunta alla sua 110esima edizione della sua lunga storia.

