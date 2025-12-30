Mikel Landa si avvicina al Giro d’Italia 2026 con l’obiettivo di riscattarsi e conquistare la sua prima grande vittoria in una corsa a tappe di livello. Dopo un 2025 in cui ha puntato soprattutto alle Classiche, il ciclista spagnolo ha dichiarato di avere un “conto aperto” con la Corsa Rosa. Questo nuovo capitolo si prepara a scrivere un passo importante nel suo percorso professionale, segnando una sfida significativa per la sua carriera.

Roma, 30 dicembre 2025 – L'addio di Remco Evenepoel direzione Red Bull-Bora-Hansgrohe ha riportato la Soudal Quick-Step un po' alle origini, accantonando (almeno apparentemente) i Grandi Giri e la cura della classifica generale appannaggio delle Classiche e, in generale, della caccia ai successi singoli: l'eccezione c'è e risponde al nome di Mikel Landa, che al suo 2026 chiederà addirittura due Grandi Giri. Le dichiarazioni di Landa. Ai microfoni di Deia, lo spagnolo ha snocciolato il suo programma, tra sogni, aspirazioni e qualche sassolino da togliersi con il destino e il recente passato. "L'idea è di iniziare con la Volta a la Comunitat Valenciana il 4 febbraio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Landa verso il Giro d'Italia 2026: “Ho un conto aperto con la Corsa Rosa”

