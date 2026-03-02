Il Tennis Giotto di Arezzo si aggiudica il titolo toscano di wheelchair tennis. La squadra locale ha battuto gli avversari nella finale disputata sul campo di casa, portando a casa la vittoria in questa competizione regionale. L’evento si è svolto nelle ultime settimane e ha visto coinvolte diverse squadre provenienti da tutta la Toscana. La vittoria rappresenta un importante risultato per il circolo aretino.

Il Tennis Giotto conquista il titolo toscano di wheelchair tennis. Il circolo aretino, già vincitore nel 2025, ha ospitato la seconda edizione dei campionati regionali a squadre dove è sceso in campo con due formazioni che, al termine di un cammino impeccabile, hanno entrambe vissuto le emozioni di arrivare fino alla finalissima che ha dunque proposto un vero e proprio derby. A trionfare è stata la squadra formata da Andrea Morandi e Salvatore Vasta che hanno avuto la meglio per 2-0 sui compagni di circolo Lorenzo Degl’Innocenti, Pasquale Greco, Umberto Patermo e Roberto Mazzi. Questi campionati regionali a squadre hanno anticipato la prima tappa del circuito nazionale Junior Next Gen 2026, in programma ad Arezzo da mercoledì 4 marzo a domenica 15 marzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Giotto è campione toscano wheelchair

Il Tennis Giotto è campione toscano di wheelchair tennis: derby tutto aretino in finaleDoppio trionfo per il circolo cittadino che conferma la sua leadership regionale.

Il Tennis Giotto conquista il titolo toscano di wheelchair tennisArezzo, 1 marzo 2026 – Il Tennis Giotto conquista il titolo toscano di wheelchair tennis.

Tutto quello che riguarda Giotto.

Discussioni sull' argomento Il Giotto è campione toscano wheelchair; Il Tennis Giotto è campione toscano di wheelchair tennis: derby tutto aretino in finale; Il Tennis Giotto ospita i campionati toscani di wheelchair tennis; Riccardo Cincinelli è campione toscano nei 60 ostacoli.

Giotto Ek e Federico Esposito: un binomio perfetto per l’85º Gran Premio Firenze Leggi: https://www.grandeippicaitaliana.it/news/giotto-ek-e-federico-esposito-un-binomio-perfetto-per-l85-gran-premio-firenze/ #grandeippicaitaliana #corse #Horseriding #trott facebook