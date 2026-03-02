Il Follonica deve arrendersi un’altra volta

La Pallavolo Follonica piega la testa di fronte alla seconda della classe e prosegue nel proprio momento di difficoltà. La diciassettesima giornata del gruppo B di serie C femminile è ancora una volta nera per le ragazze di coach Rossano Rossi (foto). Le grossetane al PalaGolfo hanno ceduto 3-0 contro il Volley Club Le Signe che è passato con punteggi decisamente bassi 1425, 1225, 1525. La crisi delle follonichesi procede, anche se non era questa la partita da vincere, contro una formazione allestita per ben figurare nei piani alti della classifica. Le ragazze di Rossano Rossi sono invischiate nella corsa salvezza, e da alcune settimane ritmo e gioco stanno latitando molto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Follonica deve arrendersi un’altra volta Promozione. L’Acquaviva deve arrendersi con il DicomanoDICOMANO 3 ACQUAVIVA 1 DICOMANO: Maionchi, Castri, Mazzoni, Pierattini, Pruneti, Pecorai, Valencetti, Somigli, Minischetti, Centrone, Valoriani. Eccellenza. Un gol per tempo a Castenaso. E il Mesola deve arrendersiCastenaso 2 Mesola 0 CASTENASO: Roccia, Melli, Medi, Canova, Alberti, Battaglia (43’ pt Mura), D’Errico (17’ st Colli), Barbieri (34’ st Mantovani),... Una raccolta di contenuti su Follonica deve. Argomenti discussi: Il Follonica deve arrendersi un’altra volta; Hockey A1, la Blue Factor torna al successo.